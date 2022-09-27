ONE INNOVALE 2期首賣243伙　首兩小時暫沽146伙｜持續更新

金管局上周五宣布，將物業按揭貸款利率壓力測試要求由3厘下調至2厘，消息公布後首個全新盤開售，為恒地（0012）的粉嶺北馬適路第二期ONE INNOVALE - Bellevue，今（27）下午3時首輪發售253伙，包括價單形式賣243伙，折實售306.8萬元起，屬開放式間隔。項目截收2,970票，超額認購逾11倍。另有10伙特色戶招標。



【17：40】林達民：最快今晚加價加推

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目開售約兩小時，暫沽約146伙，佔可供出售單位約60%。當中，A組沽約12伙，有大手買家連購兩伙，包括一房連衣帽間及一房連衣帽間及天台，成交價分別為482.6萬及529.2萬元，成交呎價13,938元及15,284元。他續指，有信心首輪銷售可即日沽清，最快今晚加推單位，預告會有提價空間。

恒地林達民指，最快今晚加推單位，並預告會有提價空間。

【16：00】開售首一小時，暫有約98伙獲認購，佔可供銷售單位約40%，當中A組大手時段售出12伙

【15：54】市場消息指，暫有三成單位已獲認購

【15：25】中原指錄兩組大手客，包括一組買家斥近1,000萬元購入一房戶及一房連天台戶

【15：10】半百準買家及代理排隊等候揀樓

首輪銷售於今午3時於尖沙咀美麗華廣場進行，分為大手客A組、以及「散客」B組兩個時段揀樓。其中，A組買家須購最少兩伙、或最多四伙指定單位；B組買家可買最多兩伙。現場所見，下午3時許，美麗華廣場的售樓廠外人頭湧湧，約有半百準買家及代理排隊等候入場揀樓。

布少明：約佔六成為年輕客

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，預計項目可沽出約八成單位。用家佔約七成。又指項目以年輕客為主，約佔六成。他透露，一組準買家預算以860萬元購入兩伙一房單位，打算用作收租及自住。他又預料項目落成後，呎租約45元，租金回報3厘。

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目一期熱賣，累積大批向隅客，加上近日政府放寬壓測由3厘降至2厘，抵消加息壓力，同時放寬海外入境檢疫至「0+3」，利好樓市，料是次投資者入市比例會較項目一期多。

他又指，9月一手成交暫錄約300多宗，預計全月可錄約800宗，並預期10月份內地有機會公布更明確的救市措施，如本港疫情回穩、政府或進一步放寬入境檢疫措施，經濟活動陸續回復正常，發展商勢加快推盤，料10月一手成交可錄約1,500宗。

今賣243伙最平售306萬起

今日以價單形式銷售的243伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由221至462平方呎，折實價由306.8萬至693.2萬元，折實呎價由13,282元至17,996元。入場單位為C座1樓15室，開放式間隔，實用面積221平方呎，扣除最高7%優惠後，折實售價306.8萬元。

另外，首輪招標單位全屬地下連花園特色戶，實用面積由207至348平方呎，各為開放式及一房間隔，花園面積70至339平方呎。

↓↓一房示範單位↓↓

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ONE INNOVALE-Bellevue樓花期約十個月

第二期ONE INNOVALE - Bellevue為C座，提供408伙，單位實用面積由200至892平方呎，包括開放式至四房間隔。當中，一房單位佔六成，兩房單位佔18%；開放式佔9%；另設有少量三房及四房單位。預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約十個月。