ONE INNOVALE-Bellevue加推83伙　折實均價1.48萬　入場費333萬起

恒地（0012）粉嶺北馬適路第二期ONE INNOVALE - Bellevue，昨首輪發售253伙，包括價單形式賣243伙，另招標10伙特色戶，即日沽出231伙或95%價單單位及招標沽出4伙，合共套現超過11.7億元。

發展商即晚加推價單5號，涉及83伙，整批折實平均呎價為14,880元。入場單位屬開放式間隔，折實售333.12萬元。參考

恒基物業營業（一）部總經理林達民

批83伙，戶型涵蓋開放式至三房戶，實用面積228至458平方呎，價單定價358.2萬至766.9萬元，價單呎價15,197元至17,135元，扣除最高7%折扣後，折實售價333.12萬至713.21萬元，折實呎價14,133元至15,935元。

當中入場單位為C座1樓12室，實用面積228平方呎，屬開放式間隔，折實售333.12萬元，折實呎價14,611元。

項目至今已先後推出四張價單，合共243伙，折實平均呎價由14,398元至14,848元不等。

↓↓首輪銷售情況↓↓

ONE INNOVALE-Bellevue樓花期約十個月

第二期ONE INNOVALE - Bellevue為C座，提供408伙，單位實用面積由200至892平方呎，包括開放式至四房間隔。當中，一房單位佔六成，兩房單位佔18%；開放式佔9%；另設有少量三房及四房單位。預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約十個月。