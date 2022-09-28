二手連環見血　都會駅三房低估價最多16%沽　4年輸百萬｜多相

二手市場氣氛疲弱，市場連日不斷錄得蝕讓個案。將軍澳都會駅有三房業主為求沽貨，不惜劈價270萬元，終以850萬元售出，四年多帳面蝕50萬元，如計及使費，料實蝕逾112萬元離場。

中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，都會駅1座高層C室，實用面積629平方呎，屬三房套房間隔，座向西方，望內園景，單位最初以1,120萬元放盤，期間減價140萬至980萬元求售，終再減至以850萬元易手，呎價為13,514元，即累積減價270萬元或24%。

成交價低估價最多16%

參考個別銀行的網上估價，就上址估值為953萬及1,017萬元。即最新成交價較估價低10%至16%。據悉，原業主於2019年7月以900萬元買入單位，持貨四年多，是次轉手帳面蝕讓50萬元，貶值5.5%。如計及當時入市繳稅約45萬元，及買入賣出的佣金約17.5萬元，料實蝕逾112萬元離場。

↓↓都會駅成交單位直撃↓↓

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元朗全新單位帳面貶值20萬

元朗半新盤尚悅．嶺一伙兩房單位，亦微蝕離場。美聯物業聯席區域經理張瑋津表示，尚悅．嶺1座低層C室，實用面積370平方呎兩房。原業主因長期不在港，購入單位後未曾入住，屋內仍有全新原裝修。

原業主待近日持貨滿三年，即以560萬元放售單位，及後再減30萬至530萬元沽出，成交呎價約14,324元，由用家承接。據悉，原業主於2019年3月以550.2萬元購入物業，持貨逾三年，現帳面蝕讓20.2萬元，貶值約3.7%。

MALIBU特色戶帳蝕逾70萬

另外，日出康城MALIBU第1A座一伙頂層特色戶，以855萬元易手，業主損手離場。美聯物業首席助理聯席董事許志琼表示，單位實用面積453方平方呎、兩房連197平方呎天台，原業主因睇淡後市，及留意到同區MARINI的額外印花稅（SSD）即將屆滿，故加快減價放售。

單位由去年最初叫價1,200萬元，終減價至855萬元沽出，呎價為18,874元。換言之，單位放盤大半年累減345萬元或近29%。據悉，原業主於2018年6月以925.7萬元一手購入上址，持貨逾四年，現轉手帳蝕逾70萬元或7.6%。