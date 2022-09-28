MIAMI QUAY I 累售44伙　套現4.3億　夥中原推抗加息按揭優惠

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I 自9月中首輪銷售至今暫售出44伙，佔第一期單位總數648伙的6.7%，暫套現約4.3億元，平均呎價約2.45萬元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團旗下東九龍KOKO HILLS第3期，目前仍待批預售樓花同意書，項目將分3A期及3B期，計劃分別於本年第四季及明年推出，當中3A期將提供約392伙，主打一至兩房單位。後市方面，他表示市場受到利好消息影響，預計今年第四季及明年初樓市將平穩發展。

會德豐地產常務董事黃光耀（右二）

為配合MIAMI QUAY I 銷售， 項目夥中原推出「MIAMI QUAY I」抗加息按揭雙優惠，最高可借樓價九成，按揭年期30年。當中，包括「置低息H按」，全期按息低至H+1.3%，封頂息率及實際息率低至2.625%，屬銀行調整按息前最低水平，並提供特高現金回贈，最高達貸款額1.8%。

另外，又設「置低息定按」計劃，全新提供首兩年定息2.75%，其後低至H+1.3%，並獲最高貸款額1.6%現金回贈。