都會駅連環蝕讓　三房園景戶970萬沽　實輸170萬｜多相

二手市場氣氛疲弱，將軍澳都會駅一周內錄第二蝕讓個案。一伙三房業主趁額外印花稅（SSD）鬆綁即放盤，兩個月內累減180萬至970萬元沽出單位，帳面蝕110萬元。若計及使費料實蝕逾170萬元離場。

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，是次成交為都會駅10座高層H室，實用面積651平方呎， 屬三房套間隔，座向東南、望園景。 原業主在今年7月以1,150萬元放盤，放盤約兩個月，累減180萬或15.6%至970萬元沽出，呎價14,900元。

↓↓都會駅成交單位直撃↓↓

低銀行估價逾14%沽出

據個別銀行就上址的網上估價，由1,070萬至1,138萬元不等，即最新成交價較估價低9.3%至14.7%。參考對上同類型單位、如9座中高層H室，面積、座向與上址相約，今年4月份成交價為1,043萬元，呎價為16,046元。換言之， 上述單位的成交價較五個月前平近7%。

據悉，原業主於2019年7月以1,080萬元買入單位，持貨三年多，是次轉手帳面蝕讓110萬元，貶值10%。如計及當時入市繳稅約40.5萬元，及買入賣出的佣金約20.5萬元，料實蝕逾170萬元離場。伍錦基補充，都會駅9月暫錄13宗成交，平均呎價14,418元。