甯漢豪：不會因市況疲弱而放慢造地　「推地不應為托市」

發展局局長甯漢豪今日（29日）公布第三季度（2022年10月至12月）賣地計劃，甯漢豪表示，近期市場氣氛疲弱，經濟環境未明朗，息口對房地產造成壓力，但政府不會因為眼前的經濟環境而放慢造地，亦不會因而影響推地步伐。

甯漢豪又指，現在政府取得的地價未必如想像中那麼高，但不影響政府推地決心，政府所有估價師均會參考當下市場情況作出估價。她又指，不認為政府需要考慮「托價」問題，反而是考慮社會需要。「推地不應為托市、令個價高啲，市場有需要便會推（地）。」

至於今季度將會推出兩幅有力問鼎「百億地王」的啟德及赤柱用地，被問到政府是否為了達到1,200億元的地價收益，而推出貴重地皮。甯漢豪回應指，「要知道想推什麼土地，才作出合理估值，需要達底價才會出售，即使與年初估算有下行壓力，但要考慮推地的決心，若有機會達不到1,200億元地價收入，相信會在財政預算案內安排及交代，但不會為了達至某個地價，而將用地留到好價才出售。」

甯漢豪又指，明白社會希望加快土地供應的進度，包括精簡發展措施，稍後會公布目標時間表。至於土地及房屋供應統籌組正在準備十年熟地供應預測，她希望在《施政報告》後交代。強拍方面無進一步建議，檢視方向會包括降低門檻，是否愈舊樓宇可有較低門檻等，今年第四季會將相關建議提交立法會。