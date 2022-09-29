賣地計劃｜下季度推3住宅地涉2500伙　港鐵小蠔灣首登場涉1400伙

發展局局長甯漢豪今日（29日）公布第三季度（2022年10月至12月）賣地計劃。甯漢豪表示，上半年度推出地皮，合共涉及6,000伙供應，佔全年供應目標47％。第三季度將推出3幅用地，包括啟德第2A區4號、5（B）號及10號地盤，提供1,750伙、赤柱環角道用地，提供650伙、堅尼地城西寧街及域多利道用地，提供100伙，三地合共涉及2,500伙，與上季相若。

首三季度推1.19萬伙 達全年目標九成

至於「一鐵一局」方面，港鐵第三季度將首度推出小蠔灣第一期項目招標，涉及1,400伙；市建局則推西營盤皇后大道西／賢居里項目，涉及200伙，連同私人重建項目有兩個，料季內完成補地價，涉及1,800伙。計及各個來源，第三季度料可提供5,900伙住宅供應。合計首三季度則提供11,900伙，佔全年供應目標12,900伙的逾九成。

而商業項目方面，政府來季將推出觀塘安達塘道對出商業地；市建局則推出觀塘市中心第4及第5區的商業項目，涉及約20萬平方米樓面。

提及至小蠔灣項目，她指，由於項目需要在運作中的車廠上興建，需「螞蟻搬家式」進行工程。而採用一次過補地價方面，是考慮對於發展一方來說需要有肯定性，對於其部署投資及投放上有幫助。