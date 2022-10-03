投資者睇淡後市　微蝕3.5萬沽海之戀海景四房　一個月劈10%｜多圖

二手市場疲弱，個別業主不惜短時間內大幅減價求售。荃灣海之戀‧愛炫美有業主放盤僅約一個月，即劈價250萬元，以2,250萬元沽出用作收租用途的四房單位，成交價更較2017年買入價，帳面輕微蝕讓3.5萬元。

美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為海之戀‧愛炫美3A座中層A室，實用面積1,163平方呎，屬四房間隔。單位原本作收租之用，月租約3.75萬元。惟原業主睇淡後市， 故在租客9月初租約完結搬出後，即以2,500萬元叫價放盤，及後短期內獲買家洽購。

↓↓荃灣海之戀‧愛炫美成交單位↓↓

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成交價重回2017年買入價水平

單位放盤約一個月後，累減250萬元，以2,250萬元沽出。據個別網上銀行估價顯示，上述單位的估價為2,323萬元，即成交價較估價低3.1％。

據悉，原業主於2017年以2,253.5萬元以一手買入，持貨五年間，帳面損失3.5萬元，即該單位樓價重返2017年水平。惟鍾家豪透露，連買入賣出律師費、印花稅、佣金等支出，料單位蝕逾百萬離場。不過， 因為單位早前用作收租之用，相信可抵銷部分蝕幅。