長實46億奪屯門大欖住宅地　低於下限5%　趙國雄：總投資額130億

首幅設有單位面積下限280平方呎、於今年4月底流標的屯門大欖住宅地，相隔不足半年捲土重來，地皮於上周五中午截標。地政總署今日（5日）公布，該幅地皮最終由長實（1113）奪得，成交價46.01億元，以項目最高樓面面積1,306,417平方呎計算，每呎樓面地價約3,522元，較早前市場下限呎價約3,700元低約4.8%。

每呎樓面地價3522元

長實執行董事趙國雄表示，集團一直積極參與投地，全因對香港地產市道前景極具信心，對於今次投得屯門青山公路大欖段地皮表示十分興奮，並稱由於地皮面積倘大、建築上有一度難度，且涉及的單位數量多，估計連同地價及發展費用計算，投資總額預計超逾130億元。趙國雄並認為，該區的交通網絡和社區配套，會隨著鄰近項目陸續落成以及北區都會的發展而變得更完善。

趙國雄：對香港地產市道前景極具信心

該項目在上周五截標，共接獲5份標書，就項目遞交標書的財團包括恒地（0012）、信置（0083）、佳明集團（1271）、新地（0016）。

長實執行董事趙國雄。

是次批出的地皮為屯門青山公路－大欖段（屯門市地段第561號），地盤面積約362,893平方呎，最高的樓面面積可達1,306,417平方呎，預計提供2,020伙，位置鄰近愛琴灣及近期推售的新盤飛揚。地皮設有限呎要求，最低單位面積必須達約280平方呎。地皮今年第一季推出招標，僅收5份標書，並在4月26日宣布流標。是次招標繼續設有此呎數規限。

最新估值介乎48億至72億元

上述大欖地皮在4月份首次截標時，當時市場預計每呎樓面地價約5,500元至6,900元，估值約由72億至90億元。不過綜合市場資訊，地皮的每呎樓面地價，在9月份已下調至約3,700元至5,500元，即估值介乎48億至72億元。以此推算，項目估值下限跌約33%，估值上限也回落20%。是次長實的中標價，也較估值下限低約4.8%。