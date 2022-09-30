屯門大欖住宅地收5份標書　恒地、新地、長實、信置、佳明競投

首幅設有單位面積下限280平方呎、於今年4月底流標的屯門大欖住宅地，相隔不足半年捲土重來，地皮於今日（30日）中午截標。地政總署公布，該幅地皮最終接獲5份標書。綜合市場人士最新資訊，地皮的最新估值下限降至48億元，較4月份的估價下限大幅回落33%。

就項目遞交標書的財團包括恒地（0012）、信置（0083）、佳明集團（1271）。此外，新地（0016）及長實（1113）亦有就項目遞交標書。

佳明獨資 出價已考慮加息、跌市因素

佳明項目經理曾嘉敏指出，由於集團一向主要發展中小型單位，加上項目設有限呎條款並以細單位為主，因此對大欖住宅地有興趣，是次獨資入標競投。她又指出，市場進入加息周期，樓市亦正在轉弱，惟出價已考慮相關因素，又指目前市場上地皮選擇不多。

今日截標地皮為屯門青山公路－大欖段（屯門市地段第561號），地盤面積約362,893平方呎，最高的樓面面積可達1,306,417平方呎，預計提供2,020伙，位置鄰近愛琴灣及近期推售的新盤飛揚。地皮設有限呎要求，最低單位面積必須達約280平方呎。地皮今年第一季推出招標，僅收5份標書，並在4月26日宣布流標。是次招標繼續設有此呎數規限。

最新估值介乎48億至72億元

上述大欖地皮在4月份截標時，當時市場預計每呎樓面地價約5,500元至6,900元，估值約由72億至90億元。不過綜合市場最新資訊，地皮的每呎樓面地價，已下調至約3,700元至5,500元，即估值介乎48億至72億元。以此推算，項目估值下限跌約33%，估值上限也回落20%。