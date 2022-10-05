市建局土瓜灣榮光街項目明截標　測量師：享海景優勢、料反應不俗

市建局旗下土瓜灣榮光街／崇安街發展項目，上月初截收共31份意向書，項目將於明日（6日）中午截標。有測量師認為，該幅地皮擁有海景優勢，有別於早前同區項目，預計明日入標反應不俗。

美聯測量師行董事林子彬表示，早前土瓜灣榮光街／崇安街發展項目截收意向反應不俗，項目鄰近的多幅地皮過去標售反應均見理想，相信是次這幅地皮擁有海景優勢，規模相對較細，故預期入標反應不俗。林子彬又稱，是次發展規模較同區早前推出的多幅地皮略細，惟受惠屯馬線效應，料每呎樓面地價約1.2萬元計算，項目估值約33.43億元。

中標財團佔商場權益約70%

據了解，是次土瓜灣榮光街/崇安街發展項目設有分紅條款，當賣樓收益超過60億元起，中標財團將向市建局分紅。此外，項目沿用競投前期費用模式，發展商須提出一筆過地價，價高者得決勝負。至於項目商場部分，中標財團將佔商場權益約70%，市建局則會持有30%。項目住宅單位大小設有限制，實用面積不可少於300方呎，半數單位面積須少於480方呎。

項目上月初截收31份意向書，是次市建局邀請全數31家發展商及財團入標競投。早前遞交意向書的財團包括帝國集團、中國海外（0688）、鷹君集團（0041）、遠東發展（0035）、恒地（0012）、華懋、 招商局置地（0978）、英皇國際（0163）、泛海國際（0129）、資本策略（0497）等。

上述榮光街／崇安街發展項目於2018年6月展開收購，地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎。項目住宅部分提供約23萬平方呎，預計提供560伙中小型單位；基座商業及零售平台層則提供約4.6萬平方呎。市場初步估計，地皮估值約26.5億至36.2億元，每呎樓面地價約9,500至13,000元。

土瓜灣榮光街/崇安街商住項目。（市建局資料）

估值介乎26億至36億

市建局指，中標發展商及財團須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化。

市建局現時透過「小區發展」模式，在九龍城土瓜灣小區開展涵蓋榮光街/崇安街發展項目在內合共8個相連的發展項目。