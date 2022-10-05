長實近兩年「大小通殺」　豪斥265億奪5項住宅官地、市建局項目

上月底以207.66億元大手沽售半山波老道21號21 BORRETT ROAD一籃子單位的長實（1113），最新以46.01億元中標今年4月底曾經流標的屯門大欖住宅地，低於市場下限約5%，成功執平貨。翻查資料，近年長實積極投地，自2020年5月後過去兩年，該集團已投得四幅政府官地，以及一項市建局項目，涉及總地價高達逾265億元，為本地最積極投地的發展商之一。

近年投地策略「大小通殺」

長實近年投地策略幾乎「大小通殺」，如對上一幅投得地皮為元朗流業街與涌業路交界住宅地，為該集團近年地價最平的地皮，在2021年8月以7.16億元投得，每呎樓面地價為9,112元，較估值上限8,000元高出14%。項目將建花園洋房項目。

啟德跑道區住宅地最貴 地價百億

至於地價最貴的地皮則為去年2月份以102.8億元投得的啟德第4E區2號住宅地，每呎樓面地價為15,861元，接近市場估值上限。該地皮為啟德跑道區最後一幅住宅，亦為長實首次奪得啟德新發展區地皮。

撇除最新中標的屯門大欖住宅地，其餘兩項目包括觀塘安達臣道「港人首置上車盤」，以及市建局旗下的土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目，分別在2020年5月及2022年3月份奪得，中標價分別為49.51億及59.96億元。該兩幅地皮的中標價均接近或略低於市場下限。