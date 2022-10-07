恒地紅磡必嘉坊二期命名「迎匯」　提供280伙、主打一房戶

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊 （BAKER CIRCLE )，項目第二期命名為必嘉坊．迎匯（BAKER CIRCLE EUSTON），涉280伙，戶型涵蓋開放式至三房，其中主打一房單位為主。

項目命名為「Euston」，名稱取至英國倫敦中部之 Euston Railway Station。屬倫敦第一個城際列車車站，及全英國五大最繁忙跨城市客運火車之一，與「Baker Circle」位處的紅磡核心鐵路網絡優勢相互呼應。

恒基營業（一）部高級副總經理余孫謀表示，項目最快月內推售，價錢將參考市場價及項目入伙期等因素。至於項目第一期必嘉坊．曦匯至今共累沽出140伙，暫套現9.7億元，平均呎價為24,700元。

整個紅磡黃埔4街重建項目，分3期發展，設9座住宅大樓，提供約2,800伙，並設近1公里商業步行街及16.8萬平方呎商場。至於，第一期項目位於機利士南路與寶其利街，由3幢住宅大樓組成，提供約1,000伙。其中，早前已開售的必嘉坊．曦匯屬於第一期部份之一，主打一房及兩房戶，提供324伙，預計關鍵日期2024年3月31日。

近30年市區最大型私人舊樓重建計劃

必嘉坊為近30年來最大型的私人發展市區舊樓重建計劃項目。收樓至今歷時逾20年，涉及總樓面超過100萬平方呎，結合八組地盤，更是全港最大型私人發展商999年地契市區舊樓重建計劃。