華潤、保利啟德新盤命名「澐璟」　涉582伙　一房最細371呎

華潤置地（海外）、保利置業（0119）合資的啟德承富里2號新盤項目命名為澐璟（PANO HARBOUR)，全盤提供582伙，包括576伙分層戶及6伙臨海大宅。

華潤置地（海外）副董事總經理韋少凡表示，項目關鍵日期為2024年12月31日，目前施工進度良好，已經到達標準層。他續指，項目亦提供373個車位，住客及車位比例大約1比0.64。

至於，該區早前有間發展商成立非牟利私營公司，韋少凡表示，一直與地產建設商會有緊密聯絡，有進一步消息將會再作公布。

主打兩房至三房 待批預售紙

保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀表示， 項目主打兩房至三房單位，現正等待批預售樓花同意書，定價仍在商討當中，但會按市況出價，預料參考同區、南區、以及九龍塘的海景項目。

後市方面，雖然現有波動，對樓市長遠仍有信心，隨着疫情好轉及放寛入境限制，相信有助經濟復蘇，期望項目可重新帶動市場。

至於，項目有六座住宅大廈及6套臨海大廈組成。其中六座住宅大廈共提供576伙分層單位，當中約有九成單位可望維港景。戶型分布方面，則涵蓋一至四房單位，實用面積由371平方呎至2088平方呎，另設平台及頂層特色戶。至於臨海大宅實用面積則由4294平方呎至4850平方呎。

PANO HARBOUR 澐環的英文名字內的「PANO」是Panorama 開闊之意，而「HARBOUR」就是 Victoria Harbour 維多利亞港。意思是項目可帶出獨特的廣闊維港煙花海景以及港九雙海岸線。

據發展商公布的戶型資料，項目提供一房至四房戶，另設特色戶及臨海大宅，分層戶實用面積由371至3,442平方呎，而6伙臨海大宅實用面積介乎4,294至4,850平方呎。

臨海大宅最大4850呎

翻查資料，華潤及保利於2019年6月透過合資形式以129.16億元投得項目所在地皮（啟德第4C區1號住宅地），地盤面積約10.2萬平方呎，可建樓面約71.4萬平方呎，每呎樓面地價18,080元。