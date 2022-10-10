美聯黃建業：全年樓價料創2008年後最大跌幅　冀施政報告減辣救市

施政報告將於下周三（19日）發表，地產代理界有意見認為，今年樓市下調已成定局。如《施政報告》未能提出有效的「救經濟、振樓市」方案，跌勢加劇。有機會進一步影響地產、銀行、律師等眾多行業，必定影響香港疫後經濟復甦。因此，有意見認為《施政報告》可提出更多「招商引資」的方案，吸納中外人才及資金來港，同時能「減辣」，助樓市及早「復常」。

樓市低迷 料全年整體物業註冊量創32年新低

美聯集團主席黃建業表示，受到加息及疫情影響，「股債匯樓」四大投資版塊齊跌，當中恒生指數年內迄今跌逾2成半，樓市「價跌量縮」更是跌勢不止。 他指出，據「美聯樓價指數」單計今年第三季已急挫5.9%，創2018年第四季以來的15個季度最大跌幅。而「美聯樓價指數」最新報157.5點，按周跌0.27%，連跌17星期，創逾4年半新低，而本年迄今跌幅已擴大至8.22%。

因此，他相信樓價下跌「已成定局」，預測全年樓價跌幅擴大至雙位數，料創2008年後最大跌幅。 又預計全年整體物業（包括住宅及非住宅）註冊量僅錄約6.4萬宗的水平，更是創出自1991年以來32年新低。 他認為，如明年樓價跌勢持續，必定引發「骨牌效應」，進一步推倒經濟。

黃建業：應撤銷或放寬已失效的「辣招」

同時，他又質疑樓市「辣招」成效，認為「辣招」阻礙物業的正常流通。據該行的數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，在2003年樓價低位至2010年首次推出「辣招」前約7年期間，平均每月錄得二手成交約7,500宗，但是在「辣招」推出後至2019年「林鄭Plan」推出前，平均每月二手成交僅錄約4,200宗。有見所此，「辣招」推出前暴跌近4成半。

黃建業呼籲政府應撤銷或放寬已失效的「辣招」，當中包括將15% DSD稅率回復至雙倍印花稅，為市民換樓開方便之門，活化換樓鏈；下調買家印花稅BSD稅率，或取消BSD稅，以吸引環球人才及資金來港置業；取消額外印花稅SSD，或可將年期及稅率回復至「加強版」前。

美聯樓價指數及二手住宅成交量走勢。