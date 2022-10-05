高盛進一步看淡本港樓價前景　料今﹑明兩年各跌15%

高盛進一步看淡香港樓價前景。該行原來預期今﹑明兩年，本港樓價分別跌15%，原來預期今﹑明兩年樓價分別下跌5%及10%。

今年內本港樓價已累計下跌8%，高盛指出本港樓價回落與1個月銀行同業拆息急升250點子，以及部份銀行在上月調高最優惠利率（P）有關。由於聯儲局在明年3月前將加息1.5厘，認為樓價有下行風險，所以調低本港樓價預測。

高盛進一步指出，調低樓價預測與息率升幅較快﹑Hibor中位數水平較高有關，同時按息攀升將加重負擔，令投資者卻步。除非宏觀經濟及政策支持力度上升。該行認為若收入並無增加，當樓價下跌2成或讓剛性需求買家重建購買力，可是按歷史平均淨租金收益率為基準，投資者會待樓價跌幅達到35至40%才重返市場，因此樓價跌3成機會較大。

高盛指出隨農地的地積比率提高，加上更多公營房屋供應推出，更重要是中港封關及移民潮，導致本港家庭數目出現25年來最大跌幅。

降地產股NAV平均4%

高盛調低本港地產股資產淨值（NAV）平均4%，並降低未來3年每股派息預測15至24%，12個月目標價亦平均調低4%。該行覆蓋的本港地產股中，只有新世界（0017）獲「買入」評級，潛在升幅約60%，而予「沽售」信置（0083）潛在升幅只有1%。

高盛現時本港地產股的股價已跌至歷史新低，較NAV平均折讓約70%，平均股息率約7厘，缺乏宏觀經濟成政策誘因，投資者仍選擇維持觀望態度。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇。（林若勤攝）

黃良昇料年底前CCL跌至160

不單止大行看淡本港樓價前景，地產界人士亦抱持偏淡看法。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預料，至今年底前中原城市領先指數（CCL）將下試160，較現水平低太約5至6%，與去年底相比則跌10%。

至於會否再下跌，他則直言無法估計，明言當CCL可獲支持只屬個人意願，又解釋本港樓價下跌與美國聯儲局加息有關。由於加息步伐較其預期快，亦導致樓價回落速度較急。現時根本無法預料聯儲局會加息至何時，畢竟當局難預測通脹走勢。