山頂道8號頂層複式戶傳4.1億沽　呎價逾12.4萬

市場消息透露，由資本策略地產（0497）及豐泰地產購入並進行翻新的山頂道8號豪宅項目INFINITY，新近錄得一宗頂層複式戶成交個案，成交價約4.1億元，呎價超過12.4萬元。

上述成交單位為山頂道8號第A2座頂層A室複式戶，實用面積3,306平方呎，附有天台1,375平方呎、平台325平方呎，市傳成交價高達約4.1億元。

事實上，今年3月份亦有消息指出，該項目A1座頂層9樓至10樓Penthouse B室，透過俗稱「賣殼」的公司股份轉讓形式易手，成交價高達4.98億元，呎價逾12.5萬元。

山頂道8號前身為欣怡居，由台灣發展商百利大發展，在2004年落成，設有兩幢樓高10層的分層住宅，涉及34個分層戶、一座洋房及一籃子車位。在2015年，資本策略地產夥拍豐泰地產投資，以18.25億元購入項目的一手貨尾，涉及19個分層戶及一幢洋房，連33個私家車位及5個電單車位，涉及物業七成業權。

隨後，發展商在2016年底斥資3億至4億元為全屋苑作翻新，至於屋苑的二手單位業主亦有夾錢進行大維修，估計每戶斥資逾百萬元。而項目已易名為INFINITY。