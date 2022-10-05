南昌站匯璽 II 高層一房890萬沽　四年料實蝕176萬離場｜多相

市場再錄鐵路上蓋盤蝕讓個案，南昌站匯璽 II高層一伙單位以890萬元沽出，原業主持貨四年帳蝕逾128萬元，貶值約12.6%。如計及基本使費，料需實蝕近176萬元離場。

美聯首席高級營業經理黃永財表示，是次成交為南昌站匯璽 II第5B座高層A室，實用面積約357平方呎，屬一房間隔。單位新近以890萬元沽出，呎價約24,930元。據個別網上銀行估價顯示，上述單位估價為1,062萬元，即最新成交價較估價低約16%。

2018年買入價1018萬 貶值12.6%

據悉，原業主於2018年9月以1,018.68萬元一手買入，持貨四年，是次轉手帳面蝕讓約128.68萬元，單位期內貶值約12.6%。如計及當時入市繳稅約38.2萬元，賣出的佣金共約8.9萬元， 料最終實蝕近176萬元離場。

↓↓南昌站匯璽 II 成交單位直撃↓↓

去年同屋苑三房銀主盤貶值八球

事實上，作為鐵路上蓋新盤的匯璽，近年亦有出現蝕讓個案，其中最矚目為原由內地客持有、及後淪為銀主盤的匯璽2A期1A座中低層A室，實用面積約1,503平方呎，屬三房套房間隔，去年2月份以3,550萬元易手，較2017年購入價約4,346.8萬元，帳面大幅貶值約18%或近800萬元。

而在去年8月份，該屋苑又錄得一伙由投資者持有的匯璽 II 3B座高層B室高層海景戶，以1,003萬元沽出，較2017年12月購入價1,108.9萬元，帳面貶值近一成。