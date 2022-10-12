九龍塘玫瑰苑下月3日進行強拍　底價為20.75億元

九龍塘又一村低密度屋苑玫瑰苑，將定於下月3日進行公開拍賣，底價為20.75億元，較兩年前申請強拍時的估值9.954億元，高出逾1倍或10.7億元。

據仲量聯行今（12日）表示，據土地審裁處按土地（為重新發展而強制售賣）條例所作出的售賣令，獲委託公開拍賣位於九龍又一村玫瑰街23A, 23B, 24A, 24B, 25A, 25B, 26A, 26B, 27A, 27B, 28, 29A, 29B, 30A, 30B, 31A, 31B, 32, 33A, 33B, 34A及 34B號物業，並定於今年11月3日（星期四）下午2時半進行公開拍賣，物業底價為20.75億元。

該物業為一幢3層高的住宅樓宇，樓齡達五十五年的，鄰近又一居，由12組相連街號組成，建於一層車庫之上，每一個街號設有一條公用樓梯。按獲批的建築圖則顯示，物業共有66個住宅單位及66個車位。

九龍又一村玫瑰街23至34號。

根據石硤尾分區計劃大綱核准圖（圖則編號 S/K4/31），該地皮現劃為「住宅 (丙類)7」用途，物業佔地約138,960平方呎。物業以部份交吉、部份連現有租約及准用約（如有）以及「現狀」為基礎出售，惟受制於現有建築物命令及通知。

據資料，項目地盤面積約38,960平方呎，屬住宅（丙類）地帶，最高地積比率為3倍，重建後總樓面約116,882平方呎，料可發展成低密度豪宅，涉及兩幢樓高7層的分層住宅，以6幢3層高的洋房。

上述有關財團在2020年5月份申請強拍，當時估值9.954億元，目前尚餘8個單位尚待收購。過去兩年期間，相關財團曾四次向小業主出價，仍未能成功。該8個單位在2020年4月份收到收購價介乎2,508萬至2,761萬元，直至今年7月份收購價已升至3,000萬至3,330萬元，升幅高達14%至24%。