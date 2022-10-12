新地就觀塘業發工廈強拍上訴　遭土審處駁回兼罰堂費

由伯恩光學總裁楊建文持有、鄰近大型商場apm的觀塘開源道及巧明街共三幢工廈，去年9月向城規會申請重建為一幢總樓面高達約72萬平方呎、樓高200米的大型綜合商廈。該項目所涉及的其中一幢工廈開源道77號業發工業大廈第1期，在今年4月份獲土地審裁處批出強拍令，底價23.49億元。持有該廈部分業權的大型發展商新地（0016）早前就該強拍提出上訴，最新遭土地審裁處拒絕批出上訴許可。



據土地審裁處資料，提出上訴為PAWLING LIMITED。據了解，該公司為新地的附屬公司，其公司董事包括新地副董事總經理雷霆、新地集團總會計李清鑑。負責替新地上訴的代表提出多達11項反對強拍理由，其中9項理由均為有關強拍地段位於工業地帶。

據文件，上訴人認為上述強拍所在地區屬工業地帶，強拍門檻不應為80%業權，而是需要取得90%業權才能進行強拍。

上訴人：強拍所在地區屬工業地帶

事實上，政府在2010年修訂「 強拍條例」，當時就三類地段訂明較低的強制售賣申請門 檻，由不少於90%業權降至不少於80%業權。其中一項為地段並非坐落於工業地帶，而且地段上的所有大廈均為樓齡達30年或以上的工業大廈。

其餘兩項則為地段上每個單位各佔該地段業權份數（即不可分割份數）的10%以上，以及地段上所有樓宇的樓齡均達50年或以上。

就上述個案，土地審裁處不認同新地的上訴理由。又指觀塘區在2001年後已重新分區為其他指定用途（商貿）（OU(B)） ，而不再是工業地帶。最終土地審裁處拒絕批出上訴許可，而上訴人新地旗下PAWLING LIMITED需要為強拍申請人繳付堂費。

上述觀塘業發工業大廈第一期，為一幢15層高工廈，申請人於2018年入稟強拍時已集合物業約84%業權，並計劃與已完成收購的業發工業大廈第二期、以及毗鄰年運工業大廈一併重建為全新商業大廈。

至於新地為觀塘區的大業主，持有區內大型地標商場apm，至於同區巧明街98號前九巴車廠用地已建為兩幢商廈及商場，項目最快在2022年至2023年落成。