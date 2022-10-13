天水圍嘉湖海逸酒店擬改裝住宅1102伙　規劃署不反對

長實集團（1113）今年6月份再就天水圍嘉湖海逸酒店向城規會遞交新方案，擬改裝整幢現有酒店作「分層住宅」及准許的商業用途，提供1,102伙，較早前獲批重建方案的伙數，大幅減少約78%。對於上述新方案，規劃署表示不反對，方案將於明日（14日）在城規會審議，預計可獲通過。

規劃署及相關部門指，該方案預計對周邊交通沒有負面影響，而且方案不涉及重建或任何輕微放寬地積比率及建築物高度，預計不會影響周邊景觀。此外，當局指，申請人將保留位於地下及3樓現有樹木及綠化園區，料對現有狀況不會構成太大影響。

早前曾提出重建方案涉5000伙

上述新方案將把現有兩幢酒店改裝，改裝後為兩幢樓高24層的綜合型大廈，住宅樓面佔約59.92萬平方呎，提供1,102伙，非住宅樓面即酒店地下及一樓改作商業用途，佔約56.39萬平方呎。項目車位數量為945個。

翻查資料，早前長實已就嘉湖海逸酒店提出重建計劃，更在2020年12月獲城規會批准，當時重建方案涉及重建為兩幢53層的住宅大樓，重建後總樓面面積約201.8萬平方呎，住宅部分佔約150.2萬平方呎，以5,000伙計算，即平均每伙面積約300平方呎。項目每層提供54個住宅單位，共享10部升降機。