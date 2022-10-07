長實紅磡海韻軒提新方案　轉軚改建1503伙分層住宅　酒店房減八成

繼天水圍嘉湖海逸酒店、馬鞍山海澄軒在過去兩年成功申請改劃為住宅項目後，長實（1113）再次重施故技，就旗下曾提出重建為商廈的紅磡紅樂道12號海韻軒海景酒店，「轉軚」向城規會遞交新發展方案，擬改建項目為分層住宅、酒店、商店及食肆，提供1,503伙及442間酒店房間，而酒店房數目將會較改建前削減約78%。

海韻軒海景酒店為長實旗下4間家庭式酒店之一，提供1,980個酒店房，於2006年開業。不過近年長實有意改劃該幢酒店，在2018年1月份，該項目更獲屋宇署批出建築圖則，准建兩幢29層高的商廈，總樓面約110.73萬平方呎。

早前曾獲批商廈建築圖則

據遞交至城規會的新方案，海韻軒海景酒店擬改建為一幢混合住宅、酒店及零售餐飲的綜合型物業，項目地盤面積約106,996平方呎，改建後住宅樓面約802,105平方呎，涉及1,503伙，而非住宅樓面則約401,763平方呎。

申請人：紅磡海濱原定旅遊發展計劃從未實現

擬議發展涉及將現時的海韻軒酒店，將改建成約1,503個住宅單位及約442個酒店房間，在較低樓層則設有零售和餐飲設施，並會優化地下至二樓的空間佈局，以容納所需的内部運輸設施、住宅和酒店大堂、機電設施等。

申請人指出，發展計劃能在短期內提供住宅單位，與政府增加房屋土地供應的政策相符，又指紅磡海濱的原定旅遊發展計劃從未實現，申請地點作為尖沙咀東部酒店中心區的擴展部分的功能已逐漸減弱。又提及紅磡及尖沙咀地區有充足酒店房間供應，以應付預期旅遊業復甦期間的需求。

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公眾停車場樓面擬放寬至17.54萬呎

此外，申請人又指，擬議發展計劃不會增加現時建築物的高度或體積，因此楷梯式的高度和視覺走廊將能保留。另據多個技術評估，擬議發展不會在交通、環境、渠務及園境方面帶來不良影響。

擬議發展會提供一個佔地約14.91萬平方呎的公眾停車場。由於所提供的總樓面面積比核准圖規定作提供私家車/貨車公眾停車場的不少於17.54萬平方呎的總樓面面積，減少約15%，因此須要略為放寬私家車/貨車公眾停車場的總樓面面積。

紅磡海韻軒海景酒店。（網上圖片）

天水圍、馬鞍山酒店近年亦改劃住宅

事實上，長實近年頻頻改劃旗下酒店項目，如馬鞍山海澄軒海景酒店則在2021年2月，獲城規會批准改劃作純住宅發展，提供758個住宅單位，全面放棄酒店部分。

而天水圍嘉湖海逸酒店在2020年12月，獲城規會批准改建兩幢53層住宅大樓，提供5,000個單位。不過在2022年6月份，嘉湖海逸酒店的發展方向又再調整，住宅伙數大幅削減至1,102伙，而酒店地下及一樓將改作商業用途。