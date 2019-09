長實(1113)早前就旗下位於天水圍嘉湖海逸酒店第1及第2座,向城規會申請改建兩幢53層的住宅大樓,料合共可提供5,000個單位。

發展商日前向當局進一步提交資料,而項目構想圖亦首度曝光。據文件顯示,該項目主題為「Green Gateway to the New Town」,大廈牆身採用玻璃幕牆,牆身有多處綠化植物。

若城規會通過申請,項目可提供共逾200萬方呎樓面面積,住宅地積比率達5倍,料提供5,000個住宅單位,及980個車位;以單位數目計算,相當於約三分一個嘉湖山莊。