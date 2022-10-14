何文田居屋冠熹苑呎租逾49元　媲美同區新晉私樓

何文田居屋呎租逼近50元，媲美同區半新樓。何文田居屋冠熹苑新近錄一宗開放式戶租務個案，成交呎租高達49.3元，與同區半新樓呎租水平相若。

利嘉閣地產分行聯席董事楊家寶表示，新近促成何文田居屋冠熹苑低層01室的租賃成交個案，單位實用面積約213平方呎，屬開放式間隔，外望開揚山景。單位業主早前每月叫租約11,000元，成功吸引租客洽租，經雙方議價後略減約500元，最終以約10,500元租出，呎租約49.3元。

2017年買入價333萬 租金回報3.8厘

單位業主於2017年斥約333萬元連地價購入上址，現成功租出單位，可享租賃回報約3.8厘。上述為屋苑本月首宗租賃成交，現時有約5個放租盤，最平單位叫租約11,000元。

何文田居屋冠熹苑低層01室以約10,500元租出，呎租約49.3元。

同區半新樓細單位呎租約52至53元

參考同區私人住宅項目如半新樓瑧樺，據近期租務成交紀錄顯示， 一伙低層B3室，實用面積203平方呎的開放式單位，月租亦只需1.08萬元，呎租約53元。

另外，參考同區加多利軒的一伙中層G單位，屬實用面積248平方呎的一房單位，月租約1.3萬元，呎租約52元。反映上述瑧樺及加多利軒兩宗同區租務成交，與冠熹苑開放式戶月租及呎租成交價相若。