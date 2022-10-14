內地畢業生支撐港服務式住宅租賃　租金按季升逾4%

第一太平戴維斯最新發表「2022年第三季香港住宅租賃市場報告」指，來港公幹或進修的內地租客推動本港第三季租金升幅。其中，港島整體豪宅租金按季微升1.2%，九龍及新界區豪宅租金則分別上升1.9%及0.5%。若以物業類型劃分，服務式住宅的租金升幅較明顯。



報告指，豪宅租賃活動在第三季大致保持穩定，隨著香港8月開始實施「3+4」酒店隔離措施，並在9月底進一步放寬至「0+3」隔離措施，本地疫情大致受控，市場活動稍見活躍。豪宅租金延續第二季的微升趨勢，港島豪宅租金錄得1.2%的溫和升幅，九龍及新界區豪宅租金則分別上升1.9%及0.5%。

專業人士離港 藍籌屋苑租金回軟

港島各細區的豪宅租金在第三季全面上升，半山﹙+0.6%﹚、薄扶林﹙+0.6%﹚、跑馬地／渣甸山﹙+3.2%﹚、南區﹙+1.9%﹚的租金均錄得升幅。租賃需求主要由內地租客帶動，並集中於南區、山頂及半山等傳統豪宅區。此外，供應缺乏也為租金提供支持，市場以續租個案為主。然而受本地專業人士離港影響，太古城及康怡花園等大型屋苑的租金回軟。

至於九龍及新界方面，豪宅租金在季內微升，尖沙咀／紅磡（+1.8%）、何文田／九龍塘﹙+2.2%﹚、西貢﹙+2.2%﹚及沙田／大埔﹙+2.1%﹚均錄得升幅；愉景灣的租金則下跌2.0%。

報告指，內地來港學生帶動紅磡及何文田等地區的合租單位的需求，而居港日本籍人士則繼續青睞西九龍。由於航空公司給予來港海外員工的住屋預算大幅減少，致愉景灣的租金繼續受壓下跌。

聯排別墅租金再升2.5%

與此同時，近期將軍澳的租務活動有所增加。除了向來受內地租客歡迎，區內的法國國際學校亦吸引法籍人士遷至該區租樓。

聯排別墅方面，繼第二季錄得1.5%升幅後，聯排別墅租金在第三季再上升2.5%，其中山頂升幅為1.9%，南區則上升2.7%。供應仍然極為緊張下，市場承租個案波動不大。

服務式住宅市場方面，隨著隔離措施放寬，租務活動亦見回穩，酒店式單位及住宅式單位的租金第三季分別上升5.1%及4.1%，而上季兩者的升幅分別為0.4%及4.4%。

內地畢業生支撐服務式住宅租賃

報告指，第三季不少承租個案來自年輕的內地畢業生，他們在香港的國際律師事務所或銀行接受一至三個月的培訓，令服務式住宅的租務轉趨活躍。此外，本地金融、保險、房地產和商業服務等行業的失業率跌至3%以下，亦利好對服務式住宅單位的需求。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指，在淡靜的一季，豪宅租金仍錄得輕微升幅，部分原因是一些地區的供應有限。第三季服務式住宅的需求上升，同時反映律師事務所及銀行的內地專業人士實習生湧入市場。

第一太平戴維斯資深董事及香港住宅服務部主管金蔓莉表示，第三季有關服務式住宅的查詢量有所增加，目前該市場的整體入住率為63%，租金亦正在靠穩，尤其是半山的小型單位。