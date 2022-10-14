CCL回軟按周跌0.36%　連續4周170點窄幅爭持

中原城市領先指數CCL最新報170.00點，按周跌0.36%，連續4周於170點窄幅爭持。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周指數未完全反映加息後的市況，相信樓價調整未結束，跌勢仍然持續，預計CCL短期目標2022年底前下試160點，現時僅相差10點或6.25%。

今年底前下試160點 與現時相差6.25%

另外，他續指，由於金管局放寬壓測、政府陸續放寬多項針對疫症的措施，以及市場放風10月19日施政報告將有條件放寬BSD等消息，料對樓價的影響將於未來數周CCL才開始反映。不過， 樓價走勢會否由連跌轉為反覆向下，仍需觀察。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報170.15點，按周跌0.34%，近4周低企170點。CCL（中小型單位）報168.35點，按周跌0.39%，近4周低企168點水平。CCL（大型單位）報178.10點，按周跌0.24%。

四區樓價錄三跌一升，新界東樓價創192周新低

四區樓價三跌一升 新界東樓價創192周新低

按地區劃分，四區樓價三跌一升，新界東CCL_Mass報179.33點，創192周新低，重返2019年2月水平，按周跌0.42%，連跌4周共3.63%。預料新界東是繼九龍及港島後，四區之中第三個重返2019年自己低位的指數，現時僅相差3.07點或1.74%。

至於，九龍CCL_Mass報162.46點，按周跌1.21%。港島CCL_Mass報173.18點，按周跌0.32%，結束2周連升。新界西CCL_Mass報160.73點，按周升0.89%，連跌4周後單周回升。

總結，由樓價持續下調起近13周計，CCL累跌6.10%，CCL Mass累跌6.64%，CCL（中小型單位）累跌6.66%，CCL（大型單位）累跌3.49%。九龍CCL_Mass累跌7.49%，港島CCL_Mass累跌6.63%，新界東CCL_Mass累跌6.62%，新界西CCL_Mass累跌5.50%。