CCL報169.35點連跌11周　2018年後最長連跌　料年底前下試160點

中原城市領先指數CCL最新報169.35點，按周跌0.34%，創241周新低，重返2018年2月水平。CCL連跌11周共6.46%，為2018年12月後最長連跌。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預料，今年底前CCL下試160點，即重返2017年秋樓價起升前的水平，現時相差9.35點或5.85%。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.82點，按周跌0.44%，連跌7周共4.70%。CCL（中小型單位）報168.14點，按周跌0.41%，連跌11周共6.78%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創242周新低，同樣重返2018年2月水平。CCL（大型單位）報175.36點，創82周新低，重返2021年2月水平，按周跌0.01%，連跌4周共0.84%，距離2019年低位相差4.00點或2.33%。

按地區劃分，四區樓價三跌一升，港島CCL_Mass報171.32點，為2017年11月後次低，按周微升0.01%，終止4周連跌。

四區樓價三跌一升

按地區劃分，四區樓價三跌一升，港島CCL_Mass報171.32點，為2017年11月後次低，按周微升0.01%，終止4周連跌。九龍CCL_Mass報162.32點，創243周新低，重返2018年1月水平，按周跌0.29%。新界東CCL_Mass報180.58點，創190周新低，重返2019年2月水平，按周跌1.93%，距離2019年低位相差4.32點或2.45%。新界西CCL_Mass報160.76點，創91周新低，重返2020年12月水平，按周跌0.08%，距離2019年低位相差6.74點或4.37%。

今年首三季CCL累跌8.24%

以正式買賣合約日期計，2022年第三季CCL跌6.61%，CCL Mass跌6.91%，CCL(中小型單位)跌6.91%，CCL（大型單位）跌5.22%，港島跌7.38%，九龍跌8.92%，新界東跌4.43%，新界西跌5.27%。

總結，2022年首三季計，CCL跌8.24%，CCL Mass跌8.83%，CCL(中小型單位)跌8.71%，CCL（大型單位）跌5.93%，港島跌9.20%，九龍跌9.28%，新界東跌10.57%，新界西跌6.57%。