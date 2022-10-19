施政報告｜海外專才來港置業可獲退稅　買1000萬樓慳稅262萬

特首李家超今（19日）發表其上任以來首份《施政報告》，當中提及寬免合資格人才在居港七年後，可獲退已繳付的置業印花稅等，即日生效。

李家超指，居港七年並成為香港永久性居民後，其購入並仍持有的首個住宅物業，可申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅，但仍須繳交按「第二標準稅率」計算的從價印花稅，即其印花稅負擔與首次置業的香港永久性居民看齊。有關安排適用於任何在今天（2022年10月19日）或以後簽署的「買賣協議」。

買一千萬稅率由30%降低至3.75%

以一個樓價1,000萬元的住宅單位計算，原本非本地人需支付新從價印花稅（AVD），稅率均劃一為樓價的15%，同時亦需繳付買家印花稅（BSD），稅率同樣為樓價的15%，即非本地人來港買樓需要繳付高達樓價30%的辣招稅，涉300萬元的稅款。

不過，在上述最新措施推出後，假設同樣購買樓價1,000萬元的住宅物業，即日起，居港七年並成為香港永久性居民後，海外人才可申請退回新從價印花稅（AVD）及買家印花稅（BSD），並改以首置稅率水平繳稅，即稅率將由30%降低至3.75%，稅款則由300萬元大幅降低至37.5萬元，將會慳稅262.5萬元或87.5%。