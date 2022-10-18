一文看清三大「辣招」稅項如何分？　兩類人買樓硬啃30%重稅

政府周三公布新一份《施政報告》，面對樓市下行，市場近日頻頻傳出為樓市「減辣」之聲，當中普遍建議放寬針對非本地人的買家印花稅（Buyer's Stamp Duty, BSD）。事實上，三項被稱為「辣招」的住宅物業印花稅，自2010年起先後推出、並數度調整，到底三種稅項有何分別？什麼情況下買樓才會涉及「辣招稅」？以及什麼條件下需要啃最多30%重稅？



新住宅從價印花稅（AVD、Ad valorem stamp duty）

先說從價印花稅，是向來在港買樓均需涉及的稅款，不過，自2013年2月起，政府推出雙倍印花稅（Double Stamp Duty, DSD），即將原有印花稅率上調一倍，以減低投資需求，稅率按樓價計介乎1.5%至8.5%，樓價愈高，稅率愈貴，至於手上無持有住宅物業的「首置」買家則可獲豁免。

然而政府在2016年11月再度出手「加辣」，將印花稅稅率劃一上調至物業售價的15%，即為新從價印花稅（AVD）。若然是香港永久性居民但擁有其他物業，或所有非香港永久性居民或公司名義買樓、不論是首置或非首置，從價印花稅均劃一為樓價的15%。

買家印花稅（Buyer's Stamp Duty, BSD）

買家印花稅（BSD）為2012年10月推出，由於當時有大量內地資金湧入本港樓市，刺激樓價飇升，政府為遏抑非本地買家需求，遂推出BSD，冀優先照顧香港永久居民的置業需求。

故此，所有非香港永久性居民、以及公司名義買家，不論首置與否，在港買樓也需要繳付樓價15％的BSD稅項，同時，由於新住宅從價印花稅AVD 亦覆蓋非本地買家及公司客，稅率為15%，故此類人士買樓會被徵收合共30%的印花稅，亦是現時買樓稅項的上限，較一般香港永久性居民高出至少15%。

假設購買一伙1,000萬元的住宅物業，非香港永久性居民或公司名義買家，便需要支付300萬元稅項；同一情況，香港永久性居民兼具備首置資格則需付37.5萬元稅。

不過上述措施有豁免安排，如近親（即配偶、父母、子女、兄弟或姊妹）共同買入物業，物業轉讓予遺產受益人，或發展商透過公司收購舊樓，則可在拆樓後申請退稅等。

額外印花稅（Special Stamp Duty, SSD）

政府於2010年11月20日推出額外印花稅（SSD），屬於第一批「辣招」，旨在打擊短炒行為。當局其後曾「加辣」，即上調SSD稅率及延長「禁售期」至三年。簡單而言，2012年起所有買家購入物業後六個月轉售，便需繳交物業樓價20%的稅項，六個月至一年內為15%，一年到三年為10%。不過在個別情況下SSD是可獲豁免，如近親轉讓、法庭令轉讓如離婚及遺產物業、居屋轉名及送契等。