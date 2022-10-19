施政報告｜中原施永青指減辣「減唔夠」　料愈遲買愈平、愈多選擇

早前市場憧憬《施政報告》將為樓市減辣，最終政府僅落實寬免合資格人才在居港七年後，可獲退回在港置業的印花稅。中原集團創辦人施永青認為，《施政報告》提及的減辣措施「減唔夠」，並認為政府對宏觀經濟環境警惕不足。



政府對宏觀環境警惕性不足

施永青表示，減少海外專才辣稅是一項人口政策，用意是吸引人才來港，並非單純的房屋政策，因此認為樓市辣招「減唔夠」。他又指出，早前財政司司長陳茂波指樓市不會「斷崖式」調整，但不少房地產大行已預測香港樓價將會大跌30%，他認為政府對宏觀環境警惕性不足。

或要待加息至尾聲 樓市形勢才會改變

他又強調，目前樓價已經失去上升動力，並處於跌市走勢，過去推出辣招亦已失去功效。他表示，由於政府沒有推出刺激方案，料樓價將繼續回落，又指「可能要等到宏觀因素改變，如加息加到尾聲，或者放寬防疫措施，樓市形勢先會改變」。

對於短期內樓市交投量，施永青預計，依然會維持低水平，「一定養唔到咁多經紀」，又指樓價已經跌足幾個月，以近月經驗來看是「遲買就愈平、遲買就更多選擇」。另對於政府重啟私人參建居屋，施永青則表示支持，認為私人發展商有追求盈利的目標，較房協、房委更有動力建屋。