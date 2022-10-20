施政報告︱盤點私人參建居屋十年樓價升逾倍　康山表現勝太古城

特首李家超今（19日）發表任內首份《施政報告》，涉及不少房屋政策當中包括推出全新「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，下財年起分批推出三幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，預計可提供最多4,000伙單位；以及鼓勵發展商改劃私人土地發展。

據資料顯示，私人參建房屋早在70年代初已經出現，私人參建居屋是指由私人發展商按土地投標條款上的指定規格所興建，及由香港房屋委員會負責監管整個發展過程及推售的居屋。最初推出的私人參建居屋，有油塘中心及置樂花園，合共1,506個單位。 由於當初市場反應理想，其日後亦吸引不同的私人發展商參與。惟計劃於2002年宣布暫停，目前全港的私人參建居屋屋苑亦逾40個。

康山花園呎價十年升1.45倍 勝太古城

由於私人參建居屋的單位質素及規格、以至屋苑配套，往往比一般居屋優勝，故樓價升幅媲美、甚至超越私樓。當中，位於港島區鰂魚涌，由恒隆、新世界及港鐵等合作康山花園，屬其中一個私人參建居屋的成功例子，經常登上「居屋王」寶座。據市場資料，康山花園在2012年初的平均二手成交呎價約6,800餘元（已補地價），但2022年初期平均呎價為16,794元。

反映屋苑的樓價在過去十年間已勁升1.45倍，屋苑於2021年更誕生一伙售價逾千萬的「居屋王」。參考鄰近的藍籌私人屋苑太古城，過去十年間的樓價升幅約為七成，表現不及康山花園。

由其士國際發展的旺角富榮花園，樓價十年間上升七成，較鄰近私樓柏景灣優勝。（梁鵬威攝）

富榮花園樓價十年升7成 勝鐵路上蓋柏景灣

九龍區方面，由其士國際發展的旺角富榮花園亦屬成功例子之一 。據市場資料，富榮花園一單位在2020年以約1,000萬元沽出，為實用面積592平方呎的6座中層B室，登上當時「居屋王」寶座。 而屋苑2012年初的平均呎價為7,452元，2022年初則已升至13,211元，過去十年錄逾七成的升幅。至於，鄰近的奧運站上蓋項目柏景灣，過去十年間的樓價升幅約七成。

至於，新界區方面，瑞安集團發展的將軍澳寶盈花園，在2012年初的平均呎價為5,815元，但在2022年初平均呎價則已升至12,527元，十年間樓價有約1.15倍升幅。 除上述提及的三個私人參建居屋例子，市場其他私人參建居屋如屯門龍門居、黃大仙嘉峰臺、將軍澳安寧花園，以及黃大仙采頤花園等均經常錄高價成交，樓價動輒700餘、800餘萬元，價位近乎與私樓看齊。