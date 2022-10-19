施政報告｜中原陳永傑﹕治標與治本方案並行　為樓市帶來正面訊息

特首李家超發表任內首份施政報告，強調房屋政策為「重中之重」。中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，今次施政報告「治標」「治本」方案並行，「治標」方案為樓市減辣: 寬減買家印花稅措施。「治本」方案則是一系列優化造地程序及多項大型基建，穩定香港長遠房屋供應。陳永傑指，「治標」「治本」方案並行，為樓市帶來正面訊息，惟不會大力刺激物業交投，對物業市場即時影響輕微。



新一份施政報告著力吸引人才來港，其中讓人才安居樂業相信是其中重要誘因，因此寬減合資格外來人士在港置業的額外印花稅。合資格外來人才如在今天或以後在港置業，可於居港7年並成為香港永久性居民後，就其已購入並仍然持有的首個住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅。根據入境處資料顯示，過去7年透過該六項人才計劃來港的人才達32.4萬多人，單是今年首6個月已有9,881名人才透過上述六項計劃移居香港，相信該近32.4萬名人才可直接受惠是次退稅計劃，亦可為樓市即時注入新動力。

陳永傑表示30%的買家印花稅，過往的確窒礙了海外人才在港置業的意欲，是次寬減買家印花稅，相信可增加人才留港的意欲。專才供款能力及購買力較高，陳永傑相信，寬減買家印花稅可令中價至豪宅市場受惠，料1,000萬元以上物業成交量可較年初增加30%，惟未必直接刺激豪宅樓價向上。

料新鐵路讓白石角及將軍澳等地區物業受惠

施政報告再次強調房屋供應為重中之重，提出全力「提量、提速、提效、提質」，顯示了現屆政府於解決房屋問題的決心，包括為公屋申請年期設上限，加快造地、降低強拍門檻、加快圖則審批等。陳永傑指，施政報告一系列提效建屋措施，於長遠而言，有助穩定私人住宅市場供應，如未來五年，提供興建72,000個住宅單位的土地供應。

於基建方面，施政報告提出推展三個主要幹道及三個鐵路項目，陳永傑指，多項大型基建，除創造就業，振興經濟外，亦為土地增值。過往凡有基建落成的區域，區內物業升值潛力皆高一線，而新鐵路線的落成，於「路通財通」的效應下，可起動相關區域周邊物業，如白石角、將軍澳、錦上路、東涌、北都會沿線物業相信可即時受惠，料該等區域持有物業的發展商亦會加快推盤。