施政報告｜龍漢標對未能撤辣感可惜　倡海外專才退稅無需等7年

【施政報告2022／施政報告／李家超】就新一份《施政報告》提到不少土地及房屋政策，地產及建造界立法會議員龍漢標表示，有關土地房屋政策的篇章有相當程度回應了業界的訴求，對此感到鼓舞，但有進一步建議，包括全面「撤辣」。



龍漢標表示，香港經濟現時正面臨不少挑戰，當局未能為提振經濟而果斷撤銷所有「辣招」實屬可惜。他認為政府應因時制宜，全面「撤辣」，釋放市場活力，重建置業階梯，滿足市民的置業期望。

此外，就吸引外地專才來港發展而放寬相關置業印花稅，並採「先徵後退」方式。龍漢標認為，既然搶到外地人才留港，他們就是自己人，故建議政府優化做法，給予外地專才與本地居民同等待遇，跟首次置業的香港永久居民看齊，無需等候七年即可豁免買家印花稅，相信更能有力吸引海外專才來港。

而為進一步加快土地及房屋供應，他建議政府可優化「土地共享計劃」，在公私營房屋比例及地積比方面增加彈性，鼓勵更多發展商參與計劃，從而釋放新界土地的發展潛力。他同時歡迎政府精簡法定和行政程序，加快審批建築圖則，大幅壓縮造地時間，舊樓「強拍」門檻由八成降至六成或七成，加快土地供應、市區重建。