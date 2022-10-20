ONE INNOVALE-Cabanna三房示範單位曝光　廳區設衣物護理機｜多相

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目ONE INNOVALE第三期昨日上載樓書後，今日正式取名ONE INNOVALE - Cabanna，同時開放一伙無改動示範單位予傳媒參觀。單位按照E座10樓1室搭建，實用面積683平方呎，屬三房套儲物室間隔。

客廳設入牆式衣物護理機

甫進大門，玄關位設有收納櫃等，儲物室亦靠近大門位置。客飯廳呈長形布局，廳區牆角位設有衣物護理機，方便用戶外出後可清潔消毒衣物，項目的第一、二期部份單位同樣配備衣物護理機。至於單位廳區外連三合一露台。客廁有窗及淋浴間，廚房則為梗廚。

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ONE INNOVALE - Cabanna主打一房單位

ONE INNOVALE - Cabanna涉及兩幢住宅大廈，分別為D及E座。戶型包含開放式戶佔11.5% 、一房佔56.5% 、兩房佔16.5%、三房佔6.9%，另設花園及頂層特色戶各佔5.8%及2.8%。標準樓層每層約17至21伙，各有三部升降機。

全盤單位實用面積由158至1,054平方呎，包括開放式至四房間隔。項目預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約八個月。