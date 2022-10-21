入伙17年、九龍站凱旋門突撃上載樓書　頂層複式戶近4400呎

新一份《施政報告》出爐後，多個發展商即有新動作，連樓齡有17年、新地（0016）及港鐵（0066）旗下九龍站上蓋項目凱旋門，今日（21日）亦突撃上載樓書，預計將會推售樓盤貨尾單位。

據樓書資料，項目涉及4座，全盤提供1,050伙，實用面積由404至4,398平方呎， 當中標準樓層每層約4至5伙，各有三部升降機，包括一至五房間隔。

全盤面積最細單位為1A座5樓E室，屬一房間隔，實用面積404平方呎，連平台152平方呎。至於全盤面積最大1A座及2A座80樓至82樓室的複式單位，屬五房間隔，實用面積4,398平方呎，連平台2,206平方呎。

今年屋苑錄15宗二手成交 呎價3萬以上

凱旋門為九龍站豪宅屋苑，早於2005年9月入伙，設4座共1,050伙。資料顯示，該屋苑今年錄得至少15宗二手成交個案，成交價介乎1,200萬至7,680萬元，呎價介乎3.04萬至5.55萬元。

此外，去年超級豪宅市場暢旺，凱旋門出現罕有「頂層天際屋」等一籃子單位豪宅放盤，屬5個單位合併、實用面積超過8,200平方呎，內為中國式宮廷式裝潢，業主意向價更高達13億元，意向呎價高達約15.75萬元，將挑戰亞洲樓王寶座。該一籃子單位由中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有。許智明其後改名為許智銘，現為智富資源投資（0007）主席。