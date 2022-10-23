發展局：將更廣泛採用「組裝合成」建築法　以打破房屋短缺困局

行政長官在上周發表的《2022年施政報告》中提到解決土地房屋問題，是本屆政府的重中之重。發展局今（23日）於社交平台發帖文指，本屆政府將會更廣泛採用「組裝合成」建築法（MiC）等高效建築，加快公營房屋供應，以打破房屋短缺的長期困局。

發展局指，「組裝合成」建築法是一種先進的建築方法，是高效和高質量建築發展的新趨勢，在多個現代城市已廣泛採用，適用於興建不同類別的樓宇，由五星級酒店、住宅、以至採用簡約設計的樓宇均有應用。

「組裝合成」建築法將傳統建築行業在工地上建築施工的方式，轉變為現代化工業生產的模式。通過在廠房大量生產組件，提高施工效率，縮短建築時間、減少工地人手以提升生產力，亦可避免因天氣而延誤工程進度。

全港70多個公私營工程採用組裝合成

局方指，現時本港有70多個公私營建築工程項目採用「組裝合成」建築法，除已相繼落成的香港科技園公司「創新斗室」、將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍、啟德社區隔離設施等公營項目外，亦有第一個由發展商以混凝土「組裝合成」建築法（MiC）興建的私人住宅項目。

發展局局長甯漢豪早前曾參觀有關私人住宅項目的模擬單位，欣悉「組裝合成」建築法也適用於講求設計多元的私營房屋項目，表示發展局會積極鼓勵業界更廣泛採用這種建築技術，以提升生產力、成本效益和工地安全，同時加快公私營建屋進度，從而在土地發展和房屋供應的工作上做到提量、提速、提效、提質。