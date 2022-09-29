首個私人住宅以混凝土「組裝合成」興建　甯漢豪：鼓勵更廣泛採用

發展局局長甯漢豪周三（28日）參觀深水埗東京街私人重建項目的模擬單位，是本港第一個由發展商以混凝土「組裝合成」建築法(MiC)興建的私人住宅項目，用這方法可加快建造速度30%，並且減少70%現場人手，她表示會積極鼓勵業界更廣泛採用這種建築技術，以提升生產力、成本效益和工地安全。



發展局表示，採用「組裝合成」建築法，可將設計好的組件預先在工廠內完成，隨後運送至工地進行安裝，藉此可於地盤內和地盤外的廠房同時進行建造工程，亦可避免因天氣而延誤工程進度，並減省工地施工工序和所需人手、建築廢料及噪音，大大提高效率及工地安全；由於所有組件在製造時已在廠房進行測試，可減少單位在驗收時需要進行執漏的情況。

項目發展商、承建商及建築師向甯漢豪介紹，這個項目採用「組裝合成」建築法可加快建造速度30%，並且減少70%現場人手、68％建築廢物和75％噪音；由於施工環境比傳統地盤更為安全和受控，工程團隊能更有效監督品質，有助提升建築物的質素。

發展局表示，甯漢豪欣悉業界認同「組裝合成」建築法也適用於講求設計多元的私營房屋項目，會積極鼓勵業界更廣泛採用這種建築技術，以提升生產力、成本效益和工地安全，同時加快建屋進度。

東京街重建項目由市區重建局伙拍私人發展商興建，共29樓層高，以一個有9個單位的樓層計，每層由大約30多個MiC組件組合而成，全幢大樓涉及超過700項MiC組件。