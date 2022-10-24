9月港島整體甲廈空置率10.53%　連續四個月創歷史新高

經過逾兩年半封關抗疫，本港與外地商務交流驟減，影響商廈市場租賃及空置表現。中原（工商舖）資料顯示，9月份港島區整體指標商廈空置率錄得約10.53%，按月再升0.15個百分點，連續第四個月刷新歷史新高記錄。其中，金鐘及中環區空置率均見上升，最新分別錄得約9.32%及9.79%。



中原（工商舖）認為，「0+3」入境隔離措施成效需時觀察，但最新公布的《施政報告》內提及的「招商引才」計劃，積極招攬內地和海外企業進駐，料將可吸引更多不同創科企業進駐，對本港商廈租賃市場有幫助，預料港島區甲廈受惠最大，估計最快年底前港島區指標商廈空置率會慢慢趨穩定。



中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，據該行統計，9月份港島區整體甲廈空置率錄得約10.53%，比對9月份再度上升0.15個百分點，為連續第四個月突破港島空置紀錄新高，按年比較亦勁升0.53個百分點。

灣仔空置率最高 9月報13.19%

按五大核心區分析，一線商業區指標商廈空置率均見升幅，9月份金鐘區甲廈空置率為9.32%，按月上升0.09個百分點，對比2021同期增加0.30個百分點。中環區表現同樣欠佳，9月份甲廈空置率錄得約9.79%，比8月急升0.70個百分點，按年更顯著上升2.15個百分點。灣仔區方面為五區中空置率最高，9月份錄得約13.19%，按月上升0.46個百分點，按年比較增加0.07個百分點。

蔡氏續稱，港島二線商業區甲級商廈最新空置情況則見輕微改善，相信因為區內寫字樓租金相對相宜，且不少大廈質素仍見不俗，吸引租客進駐。當中，以上環區走勢最為突出，9月份該區甲廈空置率由8月約11.01%大幅回落至最新約9.53%，跌幅1.48個百分點，按年亦減低0.08個百分點。

一線商業區指標商廈空置率均見升幅。（蔡偉南攝）

例如上環指標商廈中遠大廈新近一個低層07室，面積約1,956平方呎，獲租客以呎租約43元承租，對比舊呎租約60元減低約28%。至於可作樓上舖發展的銅鑼灣商廈最新空置情況都有改善，9月份錄得約9.02%，比上月減少0.30個百分點，按年更大幅回落1.57個百分點。

蔡氏分析，過去兩年半香港入境隔離措施嚴謹，令對外商務活動及經濟交流大減，國內及外地企業來港開設據點數目大減，拖累寫字樓租賃需求及空置率走勢。雖然本港於9月26日起將隔離措施放寬為「0+3」，有助提升商務人士來港意欲，但有關措施成效需時，而且對比不少國家如新加坡完全通關的政策，香港入境隔離措施相對而言欠吸引力，部份大型國際會議及活動亦已決定移師至其他國家舉辦，令香港失去發展機遇，影響本港經濟發展。

蔡氏預測，10月份商廈租賃市場有機會受惠放寬入境隔離，但最新公布的《施政報告》提及的招商引才計劃，積極招攬內地和海外企業進駐，將可吸引更多不同創科企業進駐，對本港商廈租賃市場有幫助，預料港島區甲廈受惠最大，年底前港島區指標商廈空置率可慢慢趨穩定。