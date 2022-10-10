新地高鐵西九龍總站上蓋商廈　獲瑞銀預租最高9層　涉25萬呎樓面

市場憧憬通關在即，金融機構積極部署在港擴充。新鴻基地產（0016）宣布，國際財富管理機構瑞銀將會進駐位於高鐵西九龍總站上蓋的發展項目，成為該地標大型項目的首個主要租戶。瑞銀將租用項目最高一座大樓的最高九層，總樓面面積約25萬平方呎，其在香港的營運單位將遷入這幢位置優越的新大樓。項目預計2025年內落成，瑞銀將於2026年初開始進駐。



新地郭炳聯：長期租賃對香港投下信心一票

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，集團很榮幸瑞銀成為項目的首個主要租戶，充分肯定西九龍作為香港商業核心區的地位，亦是對香港這國際金融中心投下信心一票，在環球經濟環境充滿不明朗因素之下，瑞銀決定長期租賃新項目令人鼓舞。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，全新的辦公室設計將會按所需而建，旨在提升同事的工作效率、團隊合作及福祉。新辦公室優越的地理位置，將讓集團更有效與大灣區及内地主要城市、以至世界各地接軌。

新地郭炳聯。（資料圖片）

瑞銀盧彩雲：新辦公室與大灣區、世界各地接軌

郭炳聯指出，項目提供260萬平方呎的寫字樓樓面，以及約60萬平方呎的零售樓面，將與毗鄰的環球貿易廣場發揮聯動效益，成為集團在西九龍另一個地標性項目。項目的地理位置優越，除了坐落本港唯一的高鐵站的上蓋外，更鄰近機場快線和三條港鐵路線，貫通內地主要城市以至世界各地。項目亦毗鄰西九文化區，以上各項因素勢將帶動西九龍成為香港以至大灣區內，集商業、零售、文化、娛樂和交通於一身的綜合樞紐。

郭炳聯補充，項目由國際著名的扎哈‧哈迪德建築師事務所（Zaha Hadid Architects）負責設計，將會打造成世界頂級的可持續發展及環境友善建築物，預計可獲得六項重要的綠色及WELL建築標準認證註。項目設有多元化的綠色及健康元素，包括提供超過10萬平方呎的休憩用地，當中設有開放予公眾的戶外觀景台，而一條長1.5公里的西九花園綠徑將把項目與佐敦、油麻地等區與西九海濱連繫起來。

瑞銀近月428萬續租上環商廈7層樓面

翻查資料，目前瑞銀在港的總部位於中環金融街8號國際金融中心二期，高峰期租用多達8層樓面，涉及45至52樓，惟近年減少個別租用樓層。

此外，瑞銀本身租用的上環德輔道中189至195號李寶椿大廈7層樓面，在近月則以每月約428萬元續租，租約期長達四年，直至2026年中。該7層樓面涉及13、15至17、25至27樓，總面積約66,822平方呎。不過瑞銀早於2006年11月起租用李寶椿大廈，在2013年高峰期租用樓面更多達9層半，涉及9萬平方呎。