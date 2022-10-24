帝御系列累沽1749伙　全新三房示範單位洋溢度假風｜多相

帝國集團及香港小輪（0050）合作發展的屯門「帝御」系列，今（24日）開放全新帝御．星濤現樓示範單位。負責銷售的恒地（0012）透露，整個系列尚餘33伙待沽，當中特色戶或以招標形式推售。

恒基物業營業（一）部副總經理鄧鳳賢表示，帝御系列至今已沽出1,749伙，佔可出售伙數的逾98%，套現逾86億元，平均成交呎價15,489元，平均成交價則為494.8萬元。目前整個帝御系列尚餘33伙待沽 ，大部分屬三房至四房單位，當中特色戶或以招標形式推出。她又指，現樓示範單位即日對外開放。

↓↓帝御．星濤示範單位↓↓

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發展商今日開放一伙連裝修及傢俱的現樓示範單位予傳媒參觀，位於帝御．星濤1座9樓2室，實用面積817平方呎，屬三房套連儲物室及工作間間隔。全屋設計以簡約、素雅為主，採用大量木系元素，營造休閒的度假風格。

大門玄關位置設有入牆式儲物櫃，廳堂左邊為梗廚。至於客廳外連露台。客廁無窗，屬「黑廁」。而主人套廁則設有窗及浴缸。單位三間睡房座向及景觀一致。

帝御系列合共三期，由6座物業組成，合共提供1,782伙。當中包括一期帝御．金灣、二期帝御．星濤及三期帝御．嵐天。