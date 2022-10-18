驗樓｜帝御．金灣一房獲87分　天花空鼓超標　一設計阻擺傢俬

帝國集團及香港小輪合作發展的「帝御」系列，第一期「帝御．金灣」，近日陸續收樓。記者偕資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個中層一房單位，實用面積約290平方呎，連22平方呎露台。經明哥仔細驗收，認為單位的質素較同系其他單位高。除天花批盪空鼓外，問題多屬小瑕疵，總評分達87分。



帝御．金灣位於屯門青山公路青山灣段8號，鄰近黃金海岸及泳灘，環境清幽。惟交通略嫌不便，若從西鐵屯門站乘巴士或小巴前往屋苑，需約20分鐘車程。

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天花批盪空鼓 輕則跌灰重則塌下

就交樓質素方面，明哥指，單位客廳的天花有裂紋及批盪空鼓，空鼓範圍有約1呎乘1呎，而據英國歐盟標準，任何超過20厘米的批盪或開裂即屬超標，故上述批盪空鼓成為一大「扣分位」，需通知發展商執修處理。明哥續指，若放任不管，輕則跌灰，重則空鼓會擴散，導致批盪塌下，令住客受傷。

此外，單位各處均有收水裂紋，並以浴室及睡房之間的磚牆較嚴重。明哥指，牆上的油漆會隨溫度及濕度熱脹冷縮，收縮後形成收水裂紋，相信待業主入伙後多開冷氣一段日子，更多裂紋會隨之浮現。但他強調，此問題不會引致安全風險，僅屬外觀問題，可請發展商重新「執油」。

他估計，發展商施工時對溫濕度控制失當，乃導致收水裂紋的主要「元凶」。始終現時香港天氣較反常、日内溫度變化大，住宅出現收水裂紋乃常見之事，亦較難避免。

減音門過重「刮底」 摺門阻擺傢俬

至於單位内設有減音設施，明哥相信是由於屋苑旁有公路，為通過環境評估要求而設，其中，客廳的減音門及睡房的減音窗，都可在保持良好採光及通風的情況下，有助減低噪音。據法例或大公契，業主不可擅自拆除任何減音設施，不過明哥表示，自住期間可短暫拆除，但必須好好保存，待日後賣樓時還原。

然而，設置減音門雖能阻隔噪音，但設計出現兩大「致命傷」。由於減音門過重，上門軌未能負擔重量，令減音門垂墜至地板，導致膠邊「刮底」，減音門開關不暢順，更刮花地板。

此外，單位的減音門有別於常見的趟門，採用了摺門設計，明哥認為其原意是為了減少佔用空間，避免影響單位景觀。不過，摺合後的減音門仍長約2.3呎（約70厘米），對於長7.3呎（約222厘米）、闊5.8呎（約176厘米）的客廳，佔據一定位置。為預留開合減音門所需的空間，明哥指或只能勉強於客廳擺放一張4呎長的梳化。

就有關單位手工問題，發展商回覆表示，預計於10月底前完成修繕，並會與業主保持溝通，盡快安排業主到場驗收。

可開式假天花藏水管 降成本

另外，單位客廳内以假天花收納及隱藏設備，如開放式廚房的抽氣機、冷氣機的風機等，並貫通至露台，以把廢氣傳至露台排出。明哥指，此類設計常見於新樓，不過提醒住戶留心，若冷氣機不幸滴水，或會直接滴到自家露台，弄濕正在晾曬的衣服。

他續指，露台同樣採用假天花設計，以隱藏水管；同時假天花設有數個門鎖，方便日後進行檢查或維修，亦免卻於工作平台或外牆搭棚的維修程序，有助降低成本。不過，明哥提醒住戶即使遇上任何問題，都不宜擅自打開假天花檢查，一旦操作不當，開合容易受傷。他建議業主有需要可通知管理處，並尋找專業人士協助。

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