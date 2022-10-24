首八個月私樓落成量1.39萬伙　按年增32%　佔全年預測目標61%

據屋宇署資料顯示，8月份私人住宅落成量錄730伙，較7月份1,131伙下跌約35.5%，創十個月新低。8月落成住宅項目全數來自港島區，包括黃竹坑揚海及西營盤尚瓏，分別涉600伙及130伙。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，若以今年首八個月累計，落成量合共13,925伙，比起去年同期10,566伙增加約31.7%，逼近去年全年14,386伙的水平。與此同時，今年首八個月落成量佔差估署預測今年全年22,851伙約60.9%。

首八個月落成單位近66%已售出

美聯物業房地產數據及研究中心估計，今年落成單位最終約2萬伙。雖然今年首八個月落成量已逼近去年全年水平，但不少單位早已售出。據美聯綜合一手住宅網資料，截至今年10月23日止，今年首八個月落成的13,925伙中，已售出單位約9,179個，即售出單位約65.9%。

按區劃分，今年首八個月新界區共有8,591個私人住宅單位落成，當中已售出約6,475個單位，即售出率達75.4%；至於港島及九龍同期合共有5,334個單位落成，並售出約2,704伙或約50.7%。