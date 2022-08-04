仲量聯行：今年納米樓落成量1700伙　按年激增3倍　樓價將受壓

市場湧現納米樓。仲量聯行發布《香港住宅銷售市場綜述》，預計今年將有接近1,700伙納米樓（實用面積不大於215平方呎）落成，幾乎是2021年的三倍。不過該行預計，在按揭成數放寬及加息等因素下，納米樓的樓價或會受壓。

仲量聯行指，據立法會數據，2021年香港人均居住面積中位數為約172平方呎，遠低於東京（216平方呎）、新加坡（355平方呎）及紐約（531平方呎）等其他大城市。由於土地供應長期緊張且住屋需求高企，不少發展商提供納米單位，以迎合預算有限的買家要求。過去數年納米樓相對受歡迎，按該行估計，當中逾半數買家為投資者。

納米樓受歡迎程度減弱

不過該行表示，納米樓的受歡迎程度於近期似乎減弱，銷情明顯下滑。如位於旺角的「雋薈」提供120個單位，於數月前發售，開售首日僅售出少於30%單位。該行指，大部分納米單位佔比較大的項目，均未能重現昔日高銷售率的佳績。

細單位供應增加 租金累挫13%

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，本地以至全球經濟環境存在更多不明朗因素。市場憂慮通脹及經濟衰退亦影響投資氣氛。根據差餉物業估價署數據，A類單位租值上一個高峰期為2019年8月，惟截至2022年5月，租值已回落13.1%。

由於預料細單位供應將會增加，有可能面對較大的租金壓力，令其投資吸引力減弱，投資者對細單位的入市態度將趨向審慎。

放寬按保後 用家傾向購較大面積單位

至於仲量聯行研究部執行董事黃志輝表示，需求轉弱的另一原因是政府放寬按揭保險限制後，自住買家購買較大面積單位的可行性提高，帶動換樓需求增加，亦意味市場上小面積單位的供應將會上升，令細單位市場的競爭加劇。此外，愈來愈多跡象顯示利率將會繼續上升，減弱置業人士、特別是投資者的入市信心。

長遠而言，他認為，若香港能成功創造足夠的可發展土地，加上政府致力改善市民的平均居住空間，買家勢將轉向購買較大面積單位，納米樓的供應也將隨之減少。

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