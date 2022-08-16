上半年私樓落成量創十八年新高　分析：去年3800伙延至今年竣工

上半年私樓落成量創過去十八年新高數字，期間錄得12,064伙。有分析指相關數字大升，主要由於去年有約3,800伙未能如期竣工，有關單位順延至今年落成。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據屋宇署今天最新發表的資料月報顯示，2022年六月份全港共有6個項目，共902個私人住宅單位落成，較五月份的1,183伙減少近24%。不過，今年上半年合共33個項目、涉及12,064伙私宅落成，較去年同期的8,961伙按年增加35%，是自2005年以來的十八年同期最多。

利嘉閣：全年落成量可重上2萬伙以上

陳海潮指出，今年上半年落成量已達差估署全年預測約22,850伙的近53%，進度與預期相符，而預計年內仍有不少大型項目將可取得入伙紙，包括火炭星凱‧堤岸（1,335伙）、啟德維港1號（1,059伙）、元朗THE YOHO HUB（1,030伙）、大圍柏傲莊I（783伙）等，再加上其他中小型項目，初步估計2022年全年落成量可重上兩萬伙以上，並有機會達到政府全年預測。

而美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，上半年累計落成量合共12,064伙，比起去年同期8,961伙明顯上升約34.6%。相關數字大升，主要由於去年有約3,800伙未能如期竣工的單位順延至今年落成，因此今年落成量明顯上升為預期之內。

劉嘉輝又表示，今年上半年落成量已達約12,000伙，不過當中不少已被市場吸納。資料顯示，截至今年8月14日為止，今年上半年落成的12,064伙中，已售出約7,856個單位，即售出單位約65.1%。

新界售出單位已超越7成

若以新界與市區劃分，今年上半年新界區共有8,591個私人住宅單位落成，當中已售出約6,245個單位，即售出率達72.7%；至於市區方面，同期共有3,473個單位落成，當中則售出約1,611伙，售出約46.4%。