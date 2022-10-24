8月私樓動工量1065伙　近三個月最多　包括泛海洪水橋項目

8月份終出現單一逾千伙的大型項目動工，令下半年首現單月破千宗的動工量，惟整體走勢比去年仍較落後。據屋宇署今日（24日）發表最新數據，2022年8月有兩個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及1,065伙，較7月份的157伙急增近5.8倍，為近三個月最多。不過，今年首八個月累積動工量只有7,218伙，較去年同期的12,980伙大減逾44%。

據數據指，8月份共有兩個私樓項目動工，涉及單位總數合共1,065伙，當中規模較大的項目為泛海國際（0129） 旗下洪水橋田心路（DD 124 Lot 4312），涉及單位1,025伙，另華懋的西貢響鐘路（DD 214 Lot 1003）亦已於8月份展開上蓋建築工序，涉及40伙。

陳海潮指，疫情有所緩和，大型項目可加快動工進度，第四季繼續追落後。

首八個月全港20個私樓項目動工

連同上述項目，今年首八個月全港共有20個私樓項目動工，涉及單位總數7,218伙。當中以新界區的施工單位數量最多，涉及7個項目、合共3,763伙，佔整體比例約52.1%；九龍區有8個，單位數量3,283伙，佔整體比率約45.5%；港島區則有5個、合共172伙，佔整體比例約2.4%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，隨著疫情有所緩和，大型項目可加快動工進度，於第四季繼續追落後，當中部分大型項目早前已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，包括天水圍33區天榮站（TSWTL 23）涉1,917伙、啟德第4B區3號地盤（NKIL 6574）涉1,216伙、油塘東源街5號涉658伙等，若當中較多大型項目於年內動工，相信全年動工量可突破1.3萬宗，挑戰近五年的次高水平。