5月私樓動工量2552伙　按月增6倍　利嘉閣：下半年有望追落後

上半年疫情拖累住宅新盤建築進度，直至5月份才出現今年首個大型項目開展動工。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署發表最新數據，2022年5月份有兩個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位2,552伙，較4月份的366伙激增近6倍。

數據顯示，5月份共有兩個私樓項目動工，涉及單位總數共2,552伙，最大規模為將軍澳86區KL地盤（日出康城13期），涉及2,550伙；此外清水灣下洋住宅項目亦已展開上蓋建築工序，只涉及2伙。

首五個月動工量僅3125伙 八年新低

不過連同上述項目，2022年首五個月全港共有9個私樓項目動工，涉及單位總數3,125伙，較去年同期的4,336伙減少28%，創自2015年以來的八年同期新低。

當中，以新界區的施工單位數量最多，涉及3個項目合共2,672伙，單位佔整體比例約85.5%；九龍區也有3個，單位數量438伙，佔整體比率約14%；港島區有3個、合共15個單位動工，佔整體比例約0.5%。

利嘉閣陳海潮相信，今年餘下時間的私樓動工量，可望回復較正常的進度。（資料圖片）

多個大型樓盤料下半年動工

陳海潮指，隨著疫情轉穩，相信今年餘下時間的私宅動工量可望回復較正常的進度，當中有不少項目可望於年內開展，部分大型項目早前已獲屋宇署批准動工並可隨時施工。

包括啟德第4A區2號地盤（2,062伙）、天水圍33區天榮站（1,976伙）、啟德第4B區3號地盤（1,216伙）、啟德第4B區4號地項目（856伙）、何文田站2期（845伙）、啟德第4E區1號地盤（703伙）及啟德第4C區2號地盤（566伙）等。若上述當中部分大型項目於年內動工，可望帶動下半年動工量持續追落後。