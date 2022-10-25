屯門飛揚累沽220伙　新加推43伙　一房折實售436萬起

長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門飛揚第一期，今日（25日）加推43伙，涵蓋一房至三房戶型，折實入場價由435.9萬元起，並首次第1座A室三房戶、D單位一房向內園單位，及推出第一期最後5伙地下連特色前庭戶。

長實高級營業經理楊桂玲表示，今次加推第7號價單，合共涉43伙，包括19伙一房戶 、19伙三房戶，4伙一房地下連特色前庭戶，以及一伙兩房地下連特色前庭戶。

長實高級營業經理楊桂玲。

全盤累售220伙 套現逾12億

新一批43個單位，入場單位為第1座地下的D單位，實用面積282平方呎，屬一房間隔，扣除最高折扣後， 折實售435.9萬元，折實呎價為15,457元。

至於呎價最低單位為第1座地下的A單位，實用面積712平方呎，三房間隔，折實售917.6萬元，折實呎價12,888元。今批價單中，大部分三房戶折實售價屬1,000萬元以下。

飛揚第一期自今年6月推出後，累售出220伙，套現逾12億元。

飛揚第一期由兩座大廈組成，涉及400伙，實用面積由263至722平方呎，提供一房至三房連套房及儲物室，全數均不設露台及工作平台，項目關鍵日期為2024年3月底。