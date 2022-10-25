ONE INNOVALE-Cabanna暫收逾600票　超額逾4倍　料日內加推

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna 擬於今日（25日）加推。項目暫收逾600個認購登記，以首張價單113伙計，超額認購逾4倍。

最快本周末開售

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目第二張價單最快今日黃昏提價加推，料涉一房至三房戶型，不排除今日同步上載銷售安排，以及推出部分特色單位招標 。首批最快本周末或下周初進行銷售。

發展商今日又介紹項目的兩房連衣帽間戶型，屬E座8室，實用面積436平方呎，在玄關天花位置內設有隱藏式淨化消毒門廊。

ONE INNOVALE-Cabanna上周公布首張價單，首批113伙，折實平均呎價14,088元，折實售價由276.3萬元起，屬開放式戶型。

ONE INNOVALE - Cabanna涉及兩幢住宅大廈，分別為D及E座，開放式戶佔11.5% 、一房佔56.5% 、兩房佔16.5%、三房佔6.9%，另設花園及頂層特色戶各佔5.8%及2.8%，實用面積由158至1,054平方呎。項目預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約八個月。