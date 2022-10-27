凱施餅店放售觀塘兩工廈大部分樓面　市值約8億

近期被指涉及「拖糧」及拖欠強積金供款的凱施餅店，繼早前沽出大圍舖位後，新近再標售觀塘兩項工廈物業，市值約8億元。

據獲委任為獨家代理的世邦魏理仕指，觀塘偉業街155號建邦工業大廈全幢、以及偉業街157至159號南華工業大廈約88.9%不可分割業權份數（不包括三樓），將以公開招標形式出售，截標日期為今年11月30日中午12時正。

物業坐落接近偉業街及巧明街交界，距港鐵牛頭角站5分鐘步程，鄰近多個重建或活化項目，如麒豐資本旗下鴻圖道32號及33號商業項目、新地（0016）創紀之城八期商業項目等。

建邦工業大廈全幢（黃框）及南華工業大廈約88.9%不可分割業權份數（綠框）

物業由兩座工業大廈組成（其中南華工業大廈三樓除外)，建邦工業大廈及南華工業大廈部份現有樓面面積分別為48,819及78,679平方呎，而地盤面積合共約17,280平方呎，屬甲類地盤。

物業最高重建總樓面面積估計可達約248,832平方呎。其中，南華工業大廈已符合強拍條件，買家可在購入後申請強拍統一業權。物業將以「現狀」形式部份交吉及部份售後租回形式出售。

世邦魏理仕香港家族及私募投資辦公室資深董事鮑珏鍵指，上述物業若統一業權後，可轉型發展至辦公室大樓、銀座式商廈、酒店、數據中心或現代工業等用途，落成後預期中高層可享啟德海景。

凱施餅店近期被指「拖糧」及拖欠強積金供款，旗下位於灣仔及大圍的分店，早前遭業主入稟追討拖欠的租金及雜費合共近180萬元。日前，凱施餅店才以8,900萬元沽出大圍舖位。