周末3盤對壘賣248伙　ONE INNOVALE售276萬起　飛揚瓏碧加入戰團

本周六（29日）三個新盤對壘，推售單位合共約248伙，料為近期最熱鬧的周末。其中，恒地（0012）粉嶺北馬適路第三期ONE INNOVALE - Cabanna進行首輪銷售118伙，折實入場售276萬元起。同日，長實（1113）等的屯門飛揚第一期，以及碧桂園九龍城瓏碧亦分別推售80伙及50伙，不乏400萬元以下選擇。



ONE INNOVALE-Cabanna暫收約1200票

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna周六進行首輪銷售118伙，包括價單形式銷售113伙，折實平均呎價為14,223元，另招標推售5伙地下花園特色單位。售樓處設在尖沙咀美麗華廣場一期。

價單單位113伙之中，包括31伙開放式、一房及一房連衣帽間共44伙、兩房及兩房連衣帽間共26伙，另12伙三房一套連儲物室，面積186至683平方呎，折實售價由276.3萬至941.81萬元，折實呎價13,398元至15,469元。入場單位為E座1樓5室，實用面積186平方呎、開放式間隔，折實售276.3萬元。

項目於今晚8時截票。截至昨晚暫收逾1,200票，超額逾9倍。

屯門飛揚賣80伙 折實入場393萬起

另外，長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門飛揚第一期， 同日亦銷售80伙，售樓中心設於港景匯商場。當中以價單形式銷售70伙，先到先得方式出售，另招標10伙天台特色戶。

長江實業高級營業經理楊桂玲表示，以價單發售的70伙當中，前庭特色戶佔5伙，其餘為標準一至三房單位。扣除一至兩房最高15%折扣，以及三房最高17%折扣後，該70伙折實售價由393萬至1,012.4萬元，折實呎價12,888元至17,098元。入場單位為1座1樓H室，實用面積266平方呎、一房間隔，折實售393萬元。

九龍城瓏碧賣50伙 折實售568萬起

至於市區盤方面，碧桂園香港旗下九龍城瓏碧已屆現樓，周六再推50伙，售樓中心設於黃大仙現崇山商場。當中價單形式銷售28伙，先到先得，另招標推售22伙。

價單單位實用面積213至414平方呎，折實售568.2萬至1,096.5萬元，折實呎價22,678元至27,080元。入場單位為12樓B室，實用面積213平方呎、開放式間隔，折實售568.2萬元。發展商早前預告，一房單位買家額外支付兩萬元，即可獲15萬元的雙層傢具組合套裝。